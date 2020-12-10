موريتانيا تنظم حملة"بالقرآن نرفع البلاء" للحد من تفشي كورونا

المصدر: د ب أ

قررت السلطات الموريتانية اليوم الخميس الاستعانة بالمساجد وبتلاوة القرآن من منابرها للقضاء على فيروس كورونا المستجد الذي تزداد الوفيات والإصابات به كل يوم في البلاد.

وأصدر وزير الشؤون الاسلامية الموريتاني الداه ولد أعمر طالب اليوم قرارا يقضي بإطلاق تلاوة للقرآن طوال الوقت باستخدام مكبرات الصوت في حملة أطلق عليها "بالقرآن نرفع البلاء" وذلك للمساهمة في جهود الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا .

وأوضح القرار الوزاري أن الاستعانة بالقرآن هو للتبرك والتضرع لرفع البلاء، وأن القرار موجه إلى "جميع أئمة المساجد على عموم التراب الوطني" وأن العمل به يبدأ من اليوم.

وتسعى موريتانيا للتصدي للموجة الثانية من جائحة كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة الموريتانية منذ أكثر من أسبوعين فقد تقرر إغلاق المدارس لمدة أسبوعين تفاديا لانتشار العدوى.

وسبق للسلطات الموريتانية أن علقت تأدية صلاة الجمعة لأسابيع وألغت صلاة التراويح خلال رمضان ونزعت أفرشة المساجد وفرضت التباعد فيها.

وللتذكير زادت الاصابات الاجمالية على عشرة آلاف حالة، بينما تجاوزت الوفيات أمس المائتي حالة. وأعلنت اللجنة الوزارية لمتابعة كورونا استمرار انعقادها الدائم لمتابعة الوضع واتخاذ ما يلزم من تدابير.