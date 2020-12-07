السعودية تسجل 209 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين ارتفاعا طفيفا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 حيث بلغت 209 حالات وذلك بعد أن سجلت خلال الأيام الماضية انخفاضات لم تشهدها المملكة من قبل حيث سجلت أمس لأول مرة منذ ثمانية أشهر 187 حالة فقط.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 358 ألفا و922 حالة مؤكدة.

وتم تسجيل 289 حالة تعاف جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للمتعافين إلى 349 ألفا و168 حالة (97 % من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 5977 حالة وفاة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المناطق في الرياض والمدينة المنورة اللتين سجلتا 44 إصابة لكل منهما، تلتهما مكة المكرمة 37 إصابة، ثم منطقة الشرقية 26 إصابة، فمنطقة عسير 20 إصابة.