بعد استثنائهن من التجارب.. هل ستحصل الحوامل والمرضعات على لقاح كورونا؟

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

مع احتمال الحصول على ترخيص لقاحين لفيروس كوفيد 19من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذا الشهر، يبقى السؤال هو متى ستتمكن الحوامل والمرضعات من الحصول على اللقاح؟

لم يتم تضمين الحوامل والمرضعات في التجارب السريرية لأي لقاح خاص بفيروس كورونا حتى الآن، بما في ذلك لقاحات فايزر ومودرنا في الولايات المتحدة. نتيجة لذلك، قال المجلس الاستشاري المستقل لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منهاCDC) ) الثلاثاء أنه عندما يتم ترخيص اللقاحات في الولايات المتحدة، لن يوصى بها للنساء الحوامل.

وقال الدكتور راشمي راو، اختصاصي طب التوليد في مركز UCLA الطبي في لوس أنجلوس: "ليس لدينا أي بيانات تشير إلى احتمال حصول النساء الحوامل على اللقاح.. لم يتم تضمينهم في التجارب مع أنهم شريحة مهمة من السكان."

وقالت الدكتورة روث فادن، مؤسِّسة معهد جونز هوبكنز بيرمان لأخلاقيات علم الأحياء إنه "منذ فترة طويلة لم تُدرج النساء الحوامل في جهود تقييم البحوث الطبية الحيوية أو التجارب السريرية، وذلك بسبب مخاوف متعلقة بنمو الجنين وصحة المرأة الحامل ومخاوف متعلقة بالمسؤولية القانونية.. هناك فجوة كبيرة بين ما نعرفه عن سلامة وفعالية دواء أو لقاح جديد على بقية السكان وما نعرفه عن الحمل."

وحسب الأخلاقيات المهنية تتم دراسة مادة جديدة على البالغين الأصحاء أولا، ثم دراستها تدريجياً على مجموعات سكانية أوسع وأوسع. وغالبًا ما يتم اختبار الحوامل والأطفال في وقت لاحق بسبب المخاوف بشأن الضرر المحتمل على المدى الطويل.

وفي حين أن الدراسات السريرية المستمرة للقاح كوفيد 19 لا تشمل النساء الحوامل بشكل مباشر، فإن بعض المتطوعين الذين سجلوا قد يصبحون حاملاً أثناء التجربة، مما سيعطي الباحثين بعض الأفكار حول سلامة اللقاح بين هذه المجموعة.

وقال الدكتور ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، لشبكة "إي بي سي" إنه في التجارب السريرية، لم نطلب اختبار حمل للدخول في التجارب السريرية، مما يعني أنه عندما ننظر إلى البيانات، من المحتمل أن تكون هناك نساء في سن الإنجاب قد حملن.. لذلك من المحتمل أن نكون قادرين على رؤية البيانات. لا يمكنني الحكم مسبقًا على هذه البيانات، لكنها واحدة من الأشياء التي يتعين علينا النظر فيها."

وأضاف: "هل ستكون هذه بيانات كافية لنا حتى نتمتع بالثقة ونقرر إنه يجب تطعيم النساء الحوامل.. أعتقد أن هذا شيء يجب أن ندرسه أولا".

ولم تعلن شركتا فايزر ومودرنا أي جدول زمني لاحتمال إدراج الحوامل في التجارب السريرية.

وبدأت شركة فايزر في فتح تجربتها السريرية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا في وقت سابق من هذا الخريف. وقالت شركة مودرنا في بيان إنها تخطط لبدء تجاربها السريرية على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا.

ماذا يجب أن تفعل الحوامل؟

إن مسألة ما إذا كان يجب على الحامل أو المرضعة تلقي لقاح كوفيد 19 ستتضح في النهاية ولكن إلى أن يحين ذلك، على الحوامل الاستمرار في اتخاذ إجراءات الحماية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين وتطبيق التباعد الاجتماعي إلى حين تلقي اللقاح أو إلى حين الإنجاب لتتمكن من تلقي اللقاح بعد ذلك، وما ينطبق على الحوامل ينطبق أيضا على المرضعات حيث لم يتم إخضاعهن للتجارب السريرية أيضا.