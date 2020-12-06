أمريكا تبدأ استخدام لقاح فايزر ضد كورونا الجمعة المقبلة

المصدر: د ب أ

قال جيمس هيلدريث، عضو اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، السبت، إنه قد يتم البدء في تطعيم السكان في الولايات المتحدة باللقاح الذي طوره تحالف شركتي "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول يوم الجمعة المقبل، وذلك في حال الحصول على ترخيص باستخدام اللقاح من جانب الإدارة، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأضاف هيلدريث في مداخلة مع برنامج "ويك إند توداي" الذي تبثه شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أنه من المقرر أن تصوت اللجنة خلال اجتماعها الخميس المقبل على الاستخدام الطارئ للقاح، وذلك بعد مراجعة البيانات من شركة فايزر.

وتابع هيلدريث قائلا:" إذا قرر مفوض إدارة الغذاء والدواء الموافقة على استخدام اللقاح في ذلك اليوم الذي يتم فيه التصويت، فمن الممكن أن تبدأ عملية التطعيم في جميع أنحاء البلاد في وقت مبكر من يوم الجمعة الذي يليه".

وتأتي تصريحات هيلدريث في الوقت الذي تشهد فيه جميع الولايات الأمريكية تزايدا حادا في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.