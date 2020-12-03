روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس تسجيل 554 حالة وفاة و28145 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن حصيلة الإصابات الجديدة هي الأعلى التي يتم تسجيلها في روسيا في يوم واحد منذ ظهور الفيروس بها.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و375546 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 41607 حالة.

وتعافى 29502 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و859851 شخصا، بينما لا تزال هناك 474088 حالة نشطة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، تأتي روسيا في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.