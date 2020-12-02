هونغ كونغ تعتزم تقديم لقاحات مجانية ضد كورونا

المصدر: د ب أ

قالت وزير الصحة في هونغ كونغ، صوفيا تشان، إن الحكومة تعتزم توفير لقاحات مجانية ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونغ كونغ.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزيرة القول إنه من المتوقع تطعيم ثلاثة ملايين مواطن أولا، بينهم العاملون في مجال الصحة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملون بدور الرعاية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعتزم شراء جرعتين من اللقاح لكل مواطن، وسوف تأتي اللقاحات من مصنعين مختلفين، على الأقل.

وقالت السلطات في هونج كونج إن تلقي التطعيم سيكون اختياريا.