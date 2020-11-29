السعودية توقع مذكرة مع "كيور فاك" الألمانية لتوفير لقاح كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كيور فاك الألمانية (CureVac) -الرائدة في البحوث الطبية الحيوية- لتوفير لقاح لفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق الاسهم السعودي "تداول"، اليوم الاحد، إنه بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم بالتقدم للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح ومن ثم الاتفاق النهائي على البنود التجارية.

وأضافت أن مذكرة التفاهم شملت إمكانية توسيع حقوق التوريد والتوزيع لاحقاً ليشمل أيضاً الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين وسلطنة عمان.

وأشارت إلى أن اللقاح يتميز بظروفه التخزينية الروتينية (2-8) درجة مئوية، مما يسهل عملية النقل والتخزين، مضيفة أن شركة كيور فاك الألمانية قامت بإجراء دراسات سريرية ناجحة في المرحلة الأولى ومرحلة الجرعات السريرية وحصلت على نتائج داعمة لاستكمال المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية على أن يتم تقديم ملف التسجيل إلى وكالة الأدوية الأوروبية خلال الربع الأول من العام المقبل طبقاً للخطة الموضوعة من قبل الشركة.