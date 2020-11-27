مسؤول بريطاني يشكك في فاعلية لقاح استرازينيكا ضد كورونا

المصدر: د ب أ

حث مدير سابق بوزارة الصحة البريطانية الحكومة اليوم الجمعة، على النظر في كيفية توزيع لقاحاتها بعد الكشف عن أمور محيطة بالتجارب السريرية للقاح أكسفورد/استرازينيكا.

وقال البروفسور ديفيد ساليسبري، المدير السابق للتطعيم، إن الحكومة تواجه بعض "الخيارات الصعبة" إذا ثبت في نهاية الأمر أن اللقاح أقل فعالية من غيره من اللقاحات التي تم تطويرها.

وقال المسؤول السابق لبرنامج اليوم "توداي بروجرام" براديو بي بي سي 4 يوم الاثنين : "أعتقد أنه سيتعين علينا التعامل مع أمور متعلقة بلقاح أقل فعالية عندما تتاح لقاحات أخرى أعلى فاعلية منه".

وأضاف ساليسبري "يبدأ الأمر في إحساسك بكيفية إعطاء الأولوية لاستخدام لقاحك، فيما تفكر في استخدام اللقاحات ذات الفعالية الأعلى لمعالجة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر."

وأثار العلماء تساؤلات بعد أن أعلنت شركة أسترازينيكا أن تجارب لقاحاتها أسفرت عن معدلات فعالية بنسبة 90 في المائة و62 في المائة، أي بمعدل بلغ في المتوسط 70 في المائة.

وكشفت في وقت لاحق أن مجموعة اختبار معدل الفعالية بنسبة 90 في المائة لم تتلق سوى جرعة ونصف من اللقاح، في حين تلقت المجموعة التي تبلغ نسبتها 62 في المائة جرعتين كاملتين من اللقاح.