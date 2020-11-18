إصابات كورونا في كوريا الجنوبية عند أعلى مستوى منذ أغسطس

المصدر: رويترز

سجلت كوريا الجنوبية 313 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، وهو أعلى عدد إصابات منذ أغسطس ، إذ واصلت الإصابات الظهور في المكاتب والمرافق الطبية والتجمعات الصغيرة، مما دفع السلطات إلى تشديد قواعد التباعد الاجتماعي.

كان العدد اليومي للإصابات أعلى من 200 لمدة خمسة أيام متتالية وتجاوز 300 للمرة الأولى منذ أغسطس، بحسب الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقررت الحكومة أمس الثلاثاء فرض إجراءات أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي في منطقة سول الكبرى بعد شهر من تخفيفها، وحذرت من أزمة أكبر إذا فشلت جهودها الحالية في الحد من الإصابات الجديدة.

ويبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 29311 وإجمالي الوفيات 496.