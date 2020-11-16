المغرب يسجل 4966 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الأحد تسجيل 4966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وذلك انخفاضا من 5875 السبت مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 293 ألفا و177 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات في نفس الفترة 82 حالة مقابل 66 في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة بالبلاد في الثاني من مارس الماضي إلى 4779 وذلك بنسبة 1.63 في المئة.

وارتفع عدد المتعافين إلى 238 ألفا و598 حالة بعد إعلان شفاء 3690 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بنسبة تعافي تبلغ 81.4 في المئة.

ويستعد المغرب للبدء في تلقيح المواطنين ضد كوفيد-19 في الأسابيع القليلة المقبلة، وستشمل العملية الأفراد فوق 18 عاما والعاملين في قطاعات الصحة والأمن والتعليم في إطار مرحلة أولى قبل تعميم التلقيح على باقي فئات المجتمع.