كمية كورونا التي أصابت 53 مليون شخص في العالم تعادل ملعقة شاي

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أكد عالم في مجال الرياضيات أن الكمية الإجمالية لفيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 53 مليوناً من البشر في جميع أنحاء العالم تعادل ملعقة شاي صغيرة.

ويعني ذلك أن الحجم الإجمالي للفيروس المجهري الذي أصاب أكثر من 53 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، يبلغ 8 مل أي أكثر بقليل من حجم ملعقة صغيرة، علما أن الملعقة الصغيرة تحتوي على 6 ميليلترا من السائل.

ووضع عالم الرياضيات مات باركر العديد من الافتراضات للتوصل إلى هذا الرقم، ويقول إن جميع فيروسات كوفيد على كوكب الأرض يمكن وضعها داخل كوب زجاجي.

وأضاف في مقال نشره على حسابه في البودكاست بعنوان "مشكلة مربعة": "كل الفوضى التي حدثت في العالم ... ترجع إلى مشكلة حجمها ملعقة شاي". وأوضح أن جسيم فيروس كوفيد 19 صغير جدًا، فهو مجرد "كود أو رمز" يدمر الخلايا الأخرى، وهو في الواقع أصغر بمليون مرة من الخلية البشرية.

وبدأ العالم باركر، وهو أحد المساهمين في برنامج راديو 4 العلمي (Infinite Monkey Cage)، بتقدير عدد الخلايا في كل شخص مصاب بالفيروس بناءً على الحمل الفيروسي المقاس من المسحات والأبحاث المنشورة في المجلة الطبية The Lancet.

وباستخدام الرقم 300000 إصابة جديدة يوميًا في جميع أنحاء العالم وبافتراض إصابة كل شخص لمدة 14 يومًا، قام بحساب عدد الأشخاص الذين يحملون الفيروس حاليًا. وبضرب كل شيء، قدر أن هناك 3.3 مليون مليار خلية كوفيد 19 في البشر. ونظرًا لحجمها - الذي يمكن مقارنته بطول موجة الضوء - فإنها مجتمعة تشغل مساحة صغيرة جدًا.