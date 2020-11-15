المكسيك تتجاوز المليون إصابة بكورونا وتقترب من 100 ألف حالة وفاة

المصدر: د ب أ

تجاوزت المكسيك عدد مليون إصابة بفيروس كورونا، لتصبح الدولة الحادية عشرة في العالم التي تتجاوز هذا الرقم.

وفقًا للأرقام الجديدة الصادرة عن وزارة الصحة المكسيكية يوم السبت، تم تسجيل إجمالي 5860 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى مليون و3 آلاف و 253 حالة.

كما تم الإبلاغ عن 635 حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد-19 ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 98259 - رابع أعلى عدد وفيات على مستوى العالم.

ومع ذلك، فإنه نظرا لارتفاع معدل الوفيات، تفترض الحكومة أنه في الواقع يوجد حالات وفاة في المكسيك بسبب فيروس كورونا أكثر مما تظهره الإحصاءات الرسمية بحوالي 50 الف حالة وفاة..

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في المكسيك أعلى من ذلك بكثير، حيث أن عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها محدود نسبيا.

وعادت المكسيك إلى الحياة الطبيعية أكثر فأكثر خلال الأشهر الأخيرة - وأعيد فتح العديد من الشركات التي أغلقت بسبب الجائحة.