«البيان» ترسم رؤى 2071 .. ملفات شاملة تواكب مشروع صياغة الخمسين

المصدر: دبي ـ البيان

تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإشراك المجتمع في رسم مستقبل الدولة في إطار مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، تطلق «البيان»، اعتباراً من اليوم، ملفات شاملة، تسلط من خلالها الضوء على مختلف مجالات التطوير والأفكار والرؤى الداعمة للمشروع، وتستطلع آراء فئات المجتمع وقطاعاته والخبراء والمختصين في هذا الشأن.

تعالج الملفات، التي تواصل «البيان» نشرها ورقياً وعبر منصاتها الإلكترونية، مختلف التطلعات والرؤى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعملية، وكذلك في التعليم والصحة والعمل والإعلام والعلوم المتقدمة والفضاء، وغيرها من المجالات التي تسعى الإمارات إلى تحقيق الريادة والتنافسية فيها عالمياً.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رسالة «البيان» التي دأبت دائماً على دعم المبادرات والمشاريع الحكومية التي تسهم في إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس، وإسهاماتها المتواصلة في نشر المعرفة وخدمة المجتمع، ونقل الصورة المشرّفة للإمارات لتعزيز سمعتها وريادتها عالمياً.

كما تعزز «البيان» من خلال هذه المساهمة دورها الفعال مجتمعياً، إذ كانت على الدوام حلقة الوصل بين الجهات المسؤولة وأفراد المجتمع، وتعتبر جزءاً أصيلاً في دعم أصحاب القرار، بما يخدم رؤى الدولة في مشاركة المجتمع لبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

اقرأ أيضاً:



50 اقتراحاً.. ترسم ملامح تغييرات تشريعية تواكب نهضة الإمارات قوة ناعمة.. تشريعات توفر بيئة مثالية للصناعات الثقافية

لمشاهدة الملف ...PDF اضغط هنا

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز