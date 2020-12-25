محمد بن راشد ومحمد بن زايد: تمنیاتنا للبشرية بالخير والسلام

المصدر: دبي ـ البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المسيحيين في الإمارات والعالم بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وتمنى سموهما أن يعيدها الله على الجميع بالخير والسلام والصحة والمحبة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر «تويتر»: «تهانينا لجميع المسيحيين في العالم بعيد الميلاد المجيد.. تمنیاتنا أن تكون ھذه الذكرى خیراً وسلاماً ومحبةً على البشریة جمعاء».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عبر «تويتر»: «خالص التھاني لجموع المسيحيين بمناسبة أعياد المیلاد المجیدة.. وأطیب تمنیاتنا أن تكون ھذه الذكرى خیراً وسلاماً ومحبةً على البشریة جمعاء».

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محمد بن راشد ومحمد بن زايد: تهانينا لجميع المسيحيين في العالم بعيد الميلاد

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