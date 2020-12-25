محمد بن راشد ومحمد بن زايد: تهانينا لجميع المسيحيين في العالم بعيد الميلاد

المصدر: دبي ـ البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشدآل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جميع المسيحيين في العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة نشرها سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «تهانينا لجميع المسيحيين في العالم بعيد الميلاد المجيد .. أعاده الله على الجميع بالخير والسلام والصحة والمحبة».

تهنئة

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «خالص التھاني لجموع المسيحيين بمناسبة أعياد المیلاد المجیدة.. وأطیب تمنیاتنا أن تكون ھذه الذكرى خیراً وسلاماً ومحبةً على البشریة جمعاء».

مباركة

وبارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقال سموه في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نبارك للإخوة المسيحيين في العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، آملين أن يعيده على الجميع والعالم يسوده الخير والمحبة والتسامح».

سعادة

كما هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، متمنيان لهم الخير والسعادة والأمان في كل أنحاء المعمورة.

محبة

ونشر سمو الشيخ هزاع بن زايد تدوينة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «ميلاد مجيد للإخوة المسيحيين في كل مكان، مناسبة عظيمة تجتمع فيها قلوب البشر على قيم المحبة والرحمة، أعادها الله على البشرية بمزيد من الفرح والخير والسلام».

ونشر سمو الشيخ عبدالله بن زايد على حسابه الرسمي في «تويتر»، «أعياد مجيدة سعيدة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز