الإمارات تضع الأخوة على تقويم الإنسانية

المصدر: نيويورك - وام

في إنجاز دولي جديد للدبلوماسية الإماراتية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع يعلن يوم 4 فبراير «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية»، ضمن مبادرة قدمتها كل من الإمارات والبحرين ومصر والسعودية، وسيحتفل المجتمع الدولي بهذا اليوم سنوياً ابتداءً من عام 2021.

وقالت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في بيان أمام الجمعية العامة: في السنوات الأخيرة، شهد العالم زيادة كبيرة في العنف وخطاب الكراهية ضد الأجانب والتعصب الديني وأشكال أخرى من التمييز، ولمواجهة هذه التهديدات العابرة للحدود، يجب علينا دعم المبادرات التي تشجع على التضامن والوحدة بين الأفراد، بروح تتسم «بالأخوة الإنسانية».

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