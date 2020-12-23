هزاع بن زايد: نفخر بانتشار قيم الوثيقة

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، ثمرة وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقّعها، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي، في 4 فبراير الماضي.

وقال سموه، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، ثمرة طيبة من ثمار وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية، التي وقعها، بحضور الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، وقداسة البابا فرانسيس، في أبوظبي، في 4 فبراير الماضي، واليوم نفخر بانتشار قيم الوثيقة من الإمارات إلى العالم».

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