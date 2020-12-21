سوق للكهرباء بالدولة لتعزيز التنافسية والتصدير

المصدر: دبي - البيان

كشف شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الإمارات تخطط حالياً للمضي قدماً في مشروع سوق الكهرباء في الدولة، لتوفير الطاقة الكهربائية بكفاءة وفاعلية عالية وبأسعار أكثر تنافسية، لافتاً إلى الرؤية المستقبلية لتعزيز تصدير الطاقة الكهربائية خارج حدود الدولة خليجياً وعربياً وإقليمياً، وقال: «نتطلع إلى تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة للطاقة الكهربائية، لتحقيق الربط الكهربائي بين الدول العربية التي ستشارك في الربط، والتي بدورها ستساهم بشكل كبير في تحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية التي يساهم فيها قطاع الطاقة على مستوى الوطن العربي».

وأكد العلماء أهمية الدور الحيوي لقطاع الطاقة والكهرباء في رفع وتعزيز قدرة المجتمعات على تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة، ما يستدعي تركيز الجهود على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الإمكانيات المتاحة لهذا القطاع لتحقيق الريادة العالمية.

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التخطيط لإنشاء سوق للكهرباء على مستوى الدولة

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