التخطيط لإنشاء سوق للكهرباء على مستوى الدولة

المصدر: (دبي - البيان)

كشف شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخطط حالياً للمضي قدماً في مشروع سوق الكهرباء في الدولة، لتوفير الطاقة الكهربائية بكفاءة وفعالية عالية وبأسعار أكثر تنافسية. لافتاً إلى الرؤية المستقبلية لتعزيز تصدير الطاقة الكهربائية خارج حدود الدولة خليجياً وعربياً. وإقليمياً، وقال: «نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نتطلع إلى تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة للطاقة الكهربائية، لتحقيق الربط الكهربائي بين الدول العربية التي ستشارك في الربط، والتي بدورها ستساهم بشكل كبير في تحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية التي يساهم فيها قطاع الطاقة على مستوى الوطن العربي».

وأكد العلماء أهمية الدور الحيوي لقطاع الطاقة والكهرباء في رفع وتعزيز قدرة المجتمعات على تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة، ما يستدعي تركيز الجهود على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الإمكانيات المتاحة لهذا القطاع لتحقيق الريادة العالمية، وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، كما نسعى لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة بتسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والعقول والكفاءات الاستثنائية، لتطوير قطاعي الطاقة والكهرباء، بما يحقّق تطلعات الحكومة ويخدم مصالحها الحيويّة. ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي قطاع الطاقة والكهرباء اهتماماً كبيراً، وخصصت له محاور رئيسية ضمن مسارات الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز