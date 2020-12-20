دورة افتراضية لمنتدى الإعلام العربي تناقش فرص التحوّل إلى البيئة الرقمية

المصدر: (دبي- البيان)

برعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم «نادي دبي للصحافة» الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي في 23 ديسمبر الجاري افتراضياً، بمتابعة عن بعد من أكثر 3000 شخصية من نخبة القيادات والمؤسسات الإعلامية العربية والعالمية وكبار المفكرين.

ويُسلط المنتدى، تحت شعار «الإعلام العربي: المستقبل... رقمي»، الضوء على جملة من الموضوعات المهمة المرتبطة بآفاق العمل الإعلامي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة مع استعراض حلول واستراتيجيات التحوّل إلى البيئة الرقمية. وتحظى الدورة بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام في مصر، ومايكل فريدنبرغ، رئيس وكالة رويترز إلى جانب لفيف من خبراء العمل الإعلامي العربي وقيادات المؤسسات الإعلامية العالمية.

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