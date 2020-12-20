المصدر: دبي ـ البيان

تحت عنوان «الإعلام العربي... تحولات جيوسياسية» سيتحدث كل من الإعلامية والكاتبة سوسن الشاعر، والدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، والدكتور فهد الشليمي، رئيس منتدى الخليج للأمن والسلام، ضمن جلسة نقاشية يديرها الإعلامي حسين الشيخ من قناة «العربية الحدث»، لمناقشة الاتجاهات الجديدة للإعلام العربي في ضوء التحولات الجيوسياسية في المنطقة، وسبل استعادة دور الإعلام في خدمة الناس ومناقشة قضايا المجتمع، كما تطرح الجلسة تساؤلات مهمة حول الأسباب التي تقف وراء تراجع أداء الإعلام العربي، وتأثيره في أوقات الأزمات.



تحت المراجعة



ويستضيف المنتدى الإعلامي والكاتب عبد الرحمن الراشد في جلسة تحمل عنوان «الإعلام العربي.. تحت المراجعة»، لمناقشة تأثير قضايا المنطقة على الإعلام العربي، وما الذي تحتاجه المؤسسات لبناء مشهد إعلامي عربي مؤثر، حيث يقدم الراشد خلال جلسة تديرها الإعلامية شانتال صليبا من قناة سكاي نيوز عربية، رؤيته لوتيرة التطوير الإعلامي في العالم بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن ضمن الجلسات التي تهتم اللجنة التنظيمية للمنتدى باستضافتها سنوياً، تلك التي تستعرض التجارب الناجحة للدول في عدة مجالات من أهمها المجال الإعلامي، وفي هذا السياق يستضيف المنتدى هذا العام، ميريل براون الصحافي والمدير السابق لكلية الإعلام والاتصال الجماهيري بجامعة مونتكلير الأمريكية، ليتحدث عن مجموعة من الحقائق التي تنذر بثورة جديدة في الإعلام في أعقاب أزمة وباء كورونا، وتندرج من ضمن هذه الحقائق هيمنة وسائل الإعلام الرقمية التي يتوقع براون بأن تصبح أكثر قوة على مدى السنوات المقبلة ويتيح المنتدى هذا العام من خلال قالبه الافتراضي، فرصة اللقاء لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بقطاع الإعلام ومتطلبات تطويره والسبل اللازمة لتحقيق الصورة المثلى للإعلام والأدوار المنتظرة منه، وذلك عبر بث حي ومباشر على منصة رقمية خاصة أنشأتها اللجنة التنظيمية للمنتدى لهذا الغرض، كما ستعرض فعاليات المنتدى على مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي ونادي دبي للصحافة، والمنصات التابعة لبعض وسائل الإعلام المحلية والعربية.

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