محمد بن زايد يستقبل ملك ماليزيا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - بقصر الشاطئ في أبوظبي - الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.

وبحث سموه والمسؤول الأمريكي، خلال اللقاء، جوانب التعاون الثنائي، ومستوى التنسيق المشترك، في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين، ويعزز تعاونهما الاستراتيجي.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الركن صالح محمد مجرن العامري، قائد القوات البرية، والوفد المرافق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.

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