إقبال على مراكز التسوق وتخفيضات كبيرة للأسعار

المصدر: دبي – البيان

شهدت المراكز والأسواق التجارية في دبي حالة من النشاط أمس مع إقبال الزائرين والمتسوقين عليها في العطلة الأسبوعية الأولى خلال مهرجان دبي للتسوق الذي انطلقت فعالياته ليلة أمس بعروض فنية وباقات من الألعاب النارية والعروض الشيّقة.

عروض حصرية

وبدأت العديد من الشركات والمحلات التجارية في تقديم باقات متعددة من السلع والمنتجات بأسعار حصرية مميزة طوال فترة المهرجان، حيث تشارك آلاف الشركات في تقديم عروض حصرية وتنزيلات استثنائية على باقات واسعة من السلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية والملابس والإكسسوارات، كما تتسابق متاجر الإلكترونيات على تقديم عروض مميزة لمحبي التقنية وعشاق المنتجات الإلكترونية والهدايا.

تجارب مميزة

وتقدم الدورة السادسة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق والتي تستمر حتى 30 يناير 2021 للمقيمين في دبي وزوارها باقة من التجارب المميزة على مدار 45 يوماً، بما فيها الأسواق المميزة والفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية والتخفيضات التي تقدمها مراكز التسوق والمحال التجارية، إلى جانب فرص الربح الوفيرة لجوائز قيّمة عبر سحوبات على سيارات وجوائز قيّمة على قسائم المشتريات خلال فترة المهرجان.

تسوّق عائلي

وساعد تحسن الطقس على تدفق العائلات على مراكز التسوق المختلفة في دبي في إطار الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية الصحية والتدابير الوقائية المتبعة للاستمتاع بالعروض والفعاليات، حيث قدمت العديد من مراكز التسوق عروضاً فنية وفقرات ترفيهية لزوارها، كما وجهت اهتماماً خاصاً بالأطفال.

فعاليات متنوعة

ويستضيف سوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج سلسلة من الفعاليات الترفيهية للأطفال المستوحاة من عالم قصة «أليس في بلاد العجائب».

كما يقدم مهرجان دبي للتسوق هذا العام العديد من الفعاليات المباشرة والأنشطة والعروض الترويجية والخصومات في عدد من مراكز التسوق والوجهات بدبي.

وتستمر فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 30 يناير المقبل، حيث سيتم تقديم العديد من السحوبات على مبالغ نقدية وسيارات وهدايا وجوائز قيّمة.

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