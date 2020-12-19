آن ـ ماري تتألق في ثاني حفلات «دبي للتسوّق»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تكد تغمض عين دبي على حفلات اليوم الأول من مهرجان دبي للتسوق، التي «سلطن» فيها الفنان الإماراتي حسين الجسمي بألحانه، واستعرض فيها الفنان المصري تامر حسني بأغنياته الراقصة، حتى عادت لتفتحها مجدداً، ولكن هذه المرة على مشهد غنائي مختلف، لعب بطولته المغنية العالمية آن ـ ماري، التي أطلت على جمهورها الذي احتشد في ساحة برج بارك، بوسط مدينة دبي، وسط سلسلة من الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، لتأخذهم المغنية آن ـ ماري، في رحلة موسيقية ساحرة، جابت فيها عوالم الغناء الغربي، متنقلة فيهم بين جموع أغنياتها التي تراقص الحضور على إيقاعها، ورفعت آن ـ ماري كفيها تحية لدبي، معبرة عن حماسها للغناء أمام جمهورها.

.وقالت: "قد لا تصدقون كم أنا سعيدة بهدذا الحفل، الذي يعد أول حفل مباشر لي هذا العام، وأنا سعيدة جدا بأن يكون في دبي، لم أكن اتخيل أن يكون بهذه الحماسة". وأضافت: "شكرا دبي .. شكرا لكم"، وكانت آن - ماري قد أهدت مواليد هذا اليوم، اغنيتها "ذيس ماي بيرث داي"، وهي من احدث اغنياتها، حيث قامت باطلاقها منذ اسبوع.شمس دبي

إطلالة آن ـ ماري، صاحبة الشعر الوردي، جاءت على الجمهور بعد نشرها سلسلة من صورها على حسابها الرسمي في «تويتر»، تظهر فيها آن ـ ماري استمتاعها بشمس دبي، وشواطئها، والتي تمددت عليها لتتنعم بدفء «دار الحي»، في حين بدت حفلتها «ثقيلة الوزن» ليس فقط على مستوى الأغنيات التي قدمتها آن ماري، وإنما أيضاً في سلسلة الاستعراضات التي شهدها الجمهور وتفاعل معها بشكل لافت، وكانت آن ماري قد عبرت عن سعادتها بوجودها في دبي، حيث قالت في تغريدة لها، أطلقتها عبر «تويتر»: «دبي.. لا أستطيع الانتظار للغناء في مهرجان دبي للتسوق»، وسبق لآن ماري أن أعربت في وقت سابق، عن سعادتها بالعودة مجدداً إلى دبي، في الافتتاح الكبير للمهرجان، مشيرة إلى أن «المهرجان حدث استثنائي، يقدم تقويماً متنوعاً ومزدحماً بالفعاليات للزوار في جميع أنحاء العالم».

الليلة الثانية

ليلة المهرجان الثانية، لم تكن قاصرة على إطلالة آن ماري، وإنما امتدت لتشمل أيضاً إطلالة خاصة لـ«دي جي فرقة كلين بانديت لموسيقى البوب»، والتي نجحت في تقديم «ميدلي» موسيقى عالية في مستواها، عكست من خلاله مدى التطور الذي شهدته الموسيقى الغربية وإيقاعاتها، الأمر الذي زاد من «حرارة الأجواء» التي أحاطت الحفل الغنائي، حيث نجحت «كلين بانديت» البريطانية، والتي أطلت المرة الأولى على الملأ في 2008، وتشكلت من غريس تشاتو والأخوين جاك ولوك باترسون، في تقديم مزيج خاص بين عناصر الموسيقى الكلاسيكية والإلكترونية الحديثة، مستعرضين من خلالها جملة من الأغنيات المشهورة التي قدمها عمالقة الموسيقى الغربية،

في حين لم تبخل المغنية ياسمين جرين، التي عرفت بجمال صوتها، على الجمهور في تقديم ثلة من الأغنيات الرائعة.

ليلة عامرة

فعاليات دورة مهرجان دبي للتسوق الـ26 التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، كانت قد انطلقت أول من أمس، بليلة عامرة بالموسيقى والترفيه العائلي والألعاب النارية المذهلة، وجملة من الأنشطة والفعاليات التي تدخل السعادة في قلوب سكان دبي وزوارها، حيث استضاف سوق «اتصالات ماركت او تي بي» في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي، حفلاً موسيقياً أحياه اثنان من ألمع نجوم الغناء في العالم العربي وهما الإماراتي حسين الجسمي والمصري تامر حسني، واللذان قدما معاً مجموعة من أروع أغانيهما في الحفل الذي يعد إحدى كبرى الفعاليات الموسيقية المباشرة لهذا العام، حيث نفدت تذاكر الحضور بالكامل. وحرص المنظمون على الالتزام بجميع إرشادات الصحة والسلامة التي وضعتها حكومة دبي.

في المقابل، رحب سوق مهرجان دبي للتسوق، الذي تستمر فعالياته حتى 30 يناير المقبل، في الخوانيج بالعائلات من خلال تجربة الحديقة المسحورة المليئة بالمرح والمستوحاة من قصة «أليس في بلاد العجائب»، والتي تشمل العروض الموسيقية والمسرحية وجلسات رواية القصص وحفل الشاي الذي حضره أحد شخصيات القصة «صانع القبعات»، فيما استقبل متجر «أمريكان راج سي» في دبي مول المتسوقين للدخول في رحلة مذهلة بتقنية الواقع المعزز داخل المتجر مع عرض لمجموعة من راقصي هيب هوب وعرض مباشر لمنسقي الموسيقى.

تامر حسني: شكراً مهرجان دبـي للتسوق

إطلالة الفنان المصري تامر حسني على جمهوره في دبي، حيث تألق في حفله الموسيقي، لم تمضِ من دون توجيه الشكر إلى «دانة الدنيا»، حيث بادر «نجم الجيل» إلى نشر مجموعة لقطات من حفل افتتاح مهرجان دبي للتسويق على حسابه في «انستغرام»، مرفقاً إياها بكليب مصور، تضمن لحظات وصول تامر حسني إلى دبي، وكذلك مشاهد من كواليس الحفل، ومجموعة التدريبات والبروفات التي قام بها حسني على المسرح، ومشاركته في الاستعراضات الراقصة، التي أداها أمام الجمهور، أول من أمس.

الكليب المصور، افتتح بحديث لأحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والذي قال: «مررنا جميعاً بفترة صعبة، وبلا شك فإن الناس كانوا بانتظار مثل هذا الحفل الكبير التي يشرفنا فيه الفنان تامر حسني، وهو دائماً متميز»، كما تضمن الكليب بعضاً من لحظات تكريم أحمد الخاجة لحسني، أثناء حفل استقباله في دبي.

ألعاب نارية

وأرفق تامر الكليب بتعليق قال فيه: «شكراً مهرجان دبي للتسوق، وشكراً لمجموعة MBC وكل الشكر للحضور الكريم وكل الفنيين الكبار القائمين على إظهار الحفل بهذا الشكل»، ووجه تامر حسني في تعليقه الشكر إلى أحمد عصام، الذي تولى مهمة إدارة الألعاب النارية، وإلى تامر حسني، الذي تولى مهمة إخراج الحفل، وعماد نبيل، الذي تولى مهمة التصميم المسرحي والأجهزة الصوتية، وكذلك منهدسي الصوت ياسر أنور، وأحمد عبدالقادر، وحامد عرفة، الذي تولى مهمة الإضاءة والشاشات، كما شكر استوديو سنترال الذي شارك في تقديم الاستعراضات الراقصة. وفي تغريدة أخرى، نشر حسني مجموعة له، ومن بينها صورة خلال عزفه على البيانو أثناء أدائه إحدى الأغنيات الرومانسية، وعلق عليها «لقطات من حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق».

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