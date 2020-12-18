الإمارات تسجل 1284 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 144,602 فحوص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 765 حالة شفاء جديدة.

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