جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء اليوم في مساجد ومصليات عجمان، وذلك قبل أداء صلاة الجمعة، وابتهل المصلون بالدعاء والتضرع الى الله أن ينزل الغيث على البلاد ويعم الخير على الجميع وأن يرفع البلاء عن الأمة.

وشهد مسجد الشيخ حميد بن راشد في منطقة الراشدية حشودا كبيرة من المصلين، سائلين المولي العزيز الجليل ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.

وألقى إمام المسجد عبدالله سليمان الجيزاني خطبة أكد فيها أهمية الاستغفار وتقوى الله، مشيرا إلى أهمية التضرع الى الله لينزل الغيث لضرورة المياه في حياة الناس.

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