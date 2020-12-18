محمد بن زايد: تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق ماكرون

المصدر: (دبي - البيان)

تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشفاء العاجل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد إصابته بفيروس «كورونا» المستجد. وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بعد إصابته بفيروس كورونا.. آملين له وللشعب الفرنسي الصحة والسلامة».

وكان قصر الإليزيه قد أعلن، أمس، إصابة ماكرون بـ«كورونا». وقال بيان الرئاسة الفرنسية إن ماكرون يخضع للعزل الذاتي.

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محمد بن زايد: تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق إيمانويل ماكرون

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