محمد بن زايد: تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق إيمانويل ماكرون

المصدر: دبي ـ البيان ووام

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن تمنياته الشفاء العاجل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بعد إصابته بفيروس كورونا.. آملين له وللشعب الفرنسي الصحة والسلامة».

ومن جهة ثانية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين سعود عبدالعزيز الحوسني وكيلاً لدائرة الثقافة والسياحة.

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