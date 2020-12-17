الإمارات تسجل 1321 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 139,909 فحوص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة عن 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 792 حالة شفاء جديدة.

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