"طرق دبي" تُعدّل نظام عنونة أرصفة محطات المترو والترام

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة لتعديل نظام عنونة أرصفة محطات المترو والترام وذلك من خلال ترقيم أرصفة محطات الوجهات الأخيرة للركاب بدلا من مسمّياتها. وتستمر الهيئة كذلك في تحديث اللوحات الإرشادية ((Wayfinding Signages والإعلانات الصوتية لمحطات المترو بخطّيه الأحمر والأخضر والترام وفق خطة شاملة بدأت أواخر نوفمبر من العام الجاري وتنتهي في الأسبوع الأول من فبراير من العام 2021.

وتفصيلا، قال حسن المطوّع، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: "تأتي حملة تعديل نظام عنونة أرصفة محطات المترو والترام من خلال ترقيم أرصفة محطات الوجهات الأخيرة للركاب بدلا من مسمّياتها استنادا إلى أرقى المعايير العالمية المتّبعة في هذا المجال.

وأضاف المطوّع بأن خطة تحديث اللوحات الإرشادية والإعلانات الصوتية لمحطات المترو بخطّيه الأحمر والأخضر تسير وفق الجدول الزمني المقرر لها حيث يأتي تنفيذ هذه الخطة إثر التغييرات، التي حصلت على أسماء خمس من محطات المترو مؤخرا، لذا فقد اقتضى الأمر توفير أدقّ المعلومات عن المحطات وأرصفتها ليكون التنقّل اليومي للركاب أكثر سلاسة وراحة.

ونوّه إلى أن الهيئة كانت قد أعادت كذلك تسمية (5) من محطات مترو دبي وهي: الفهيدي لتصبح (شرف دي جي) بعد توقيع اتفاقية جديدة لحقوق التسمية مع (مجموعة شرف) المالكة لشرف دي جي بالإضافة إلى محطة بنك أبوظبي الأول لتصبح (أم الشيف)، نور بنك لتصبح (الصفا)، داماك لتصبح (مرسى دبي) ونخيل لتصبح محطة (الخيل) وذلك في خطوة جديدة تأتي ضمن إطار استراتيجية إعادة هيكلة حقوق التسمية.

الجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد وضعت خطة بدأت الأربعاء 25 نوفمبر 2020 وتستمر حتى الأسبوع الأول من فبراير 2021 للانتهاء من عملية تغيير أسماء المحطات الخمس المذكورة وذلك من خلال تغيير أسمائها على اللوحات الخارجية وفي الأنظمة الذكية والإلكترونية لمنظومة المواصلات العامة بالإضافة إلى تغيير الإعلان الصوتي على متن عربات المترو قبل وعند الوصول إلى المحطة، وعلى رواد مترو دبي الانتباه إلى التغيير في أسماء المحطات على الوسائط المذكورة."

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز