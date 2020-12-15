محمد بن راشد : الإمارات ضمن أكبر المانحين عالمياً

المصدر: (أبوظبي - البيان، ووام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، مع ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة،دور المؤسسات الإنسانية في مد يد العون والمساعدة إلى الشعوب والمجتمعات الفقيرة، خاصة في ظل جائحة «كورونا»، وذلك خلال استقبال سموه له في أبوظبي أمس. وقال سموه عن اللقاء عبر «تويتر»: «شكروا دعم الإمارات لهم والتي تعتبر ضمن أكبر 10 جهات مانحة عالمياً.. بالإضافة لدعمها اللوجستي عبر نقل أكثر من 50% من مساعداتهم الإغاثية لدول العالم عبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي».

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محمد بن راشد: نقل 50 ٪ من مساعدات «الأغذية العالمي» عبر مدينة الخدمات الإنسانية في دبي

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