الإمارات تتصدّر إقليمياً في حصة الفرد من الإنفاق الصحي

المصدر: دبي ــ عماد عبد الحميد

تصدّرت الإمارات دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي ما يؤكد استدامة نظام التمويل الصحي بالدولة، حيث بلغت نسبة الإنفاق الإلزامي 83% من قيمة الإنفاق الكلي على قطاع الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الافتراضية التي نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس للإعلان عن نتائج الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني للدولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية والحكومية المعنية.

وتشير نتائج الدورة الأولى من نتائج الحساب الصحي الوطني إلى ارتفاع حجم الإنفاق السنوي العام والخاص على الصحة بنسبة 26 %، حيث بلغ حجم الإنفاق الصحي المحلي لدولة الإمارات 57 مليار درهم في عام 2017، وكان إجمالي الإنفاق الصحي قدّر بـ 45 مليار درهم عام 2016 وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وبواقع زيادة في حصة الفرد من الإنفاق الصحي المحلي بنسبة 26 %.

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الإمارات تتصدّر المنطقة في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي

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