49.8 % ارتفاع الساعات التطوعية في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

في تقدم استثنائي للعمل التطوعي في دبي خلال العام الجاري، شهد برنامج دبي للتطوع التابع لهيئة تنمية المجتمع ارتفاعاً في عدد الساعات التطوعية بنسبة 49.8% بين العامين 2019 و2020 مرتفعاً من 187 ألفاً و873 ساعة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2019 إلى 281 ألفاً و363 ساعة خلال نفس الفترة من العام 2020. أعلنت الهيئة عن ذلك خلال ملتقى افتراضي نظمته بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وبحضور عدد كبير من المتطوعين والجهات التطوعية التي كان لهم الأثر في تحقيق هذا التقدم الكبير.

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«تنمية المجتمع بدبي»: 49.8 % ارتفاع الساعات التطوعية في 2020

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