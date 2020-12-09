«تنمية المجتمع بدبي»: 49.8 % ارتفاع الساعات التطوعية في 2020

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن ارتفاع في عدد الساعات التطوعية التي سجلها برنامج دبي للتطوع التابع للهيئة بنسبة 49.8% بين العامين 2019 و2020 مرتفعاً من 187873 ساعة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2019 إلى 281363 ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2020.

جاء ذلك خلال ملتقى افتراضي نظمته الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وبحضور عدد كبير من المتطوعين والجهات التطوعية التي كان لهم الأثر في تحقيق التقدم الكبير في العمل التطوعي خلال العام الجاري.

وخلال كلمته في افتتاح الملتقى، قال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، إن عدد المتطوعين المسجلين في برنامج دبي للتطوع وصل مع نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري إلى حوالي 30 ألف متطوع من مختلف الجنسيات المقيمة في دبي.

استقطاب

وقال بن حريز: إن الظروف غير الاعتيادية التي فرضها انتشار جائحة كورونا استقطبت أعداداً متزايدة من المتطوعين سواء كأفراد أم كفرق تطوعية لعبوا دوراً مهماً وبارزاً في التعامل مع عدد من الاحتياجات المجتمعية التي فرضتها هذه الأزمة.

وقال إن عدد الفرص التطوعية ارتفع من 915 في العام الماضي إلى 995 خلال هذه العام.

وكشفت الهيئة أن الوفر المالي الذي حققه العمل التطوعي حسب الفرص المسجلة لدى الهيئة خلال العام الجاري، وصل إلى 21.946.345 درهماً مقارنة بـ14.654.055 درهماً للفترة نفسها من العام الماضي.

كما وصل عدد الجهات التطوعية المسجلة في برنامج دبي للتطوع إلى 672 بما في ذلك جهات حكومية وخاصة.

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