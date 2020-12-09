إنجاز إماراتي فلكي باكتشاف كوكبين

المصدر: (أبوظبي ــ البيان)

في إنجاز علمي جديد، تم إدراج اسم الإمارات ومرصدها الفلكي ضمن المكتشفين والباحثين المشاركين في سجل الفلك العالمي، بعد الاكتشاف العلمي المهم، الذي حققه مرصد الإمارات الفلكي، لكوكبين تشكلا قبل نحو مليار سنة خارج المجموعة الشمسية يدوران حول نجم واحد.

وقال المهندس نزار سلام رئيس المرصد: إنه تم اكتشاف الكوكبين، اللذين أطلق عليهما اسما «HD 63433 c» و«HD 63433 b»، بالاستعانة بالبيانات التي أتاحها قمر مسح الكواكب الخارجية بتقنية العبور «تيس».

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