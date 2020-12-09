مرصد الإمارات الفلكي يكتشف كوكبين جديدين تشكلا قبل مليار سنة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن الناشط الفلكي المهندس نزار سلام، رئيس مرصد الإمارات الفلكي، عن اكتشاف كوكبين تشكلا قبل نحو مليار سنة خارج المجموعة الشمسية يدوران حول نجم واحد، ومكن ذلك من إدراج اسم الإمارات ومرصدها الفلكي الخاص ضمن المكتشفين والباحثين المشاركين في سجل الفلك العالمي، وتم تسمية الكوكبين (HD 63433 c & HD 63433 b) وذلك بالتزامن مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني التاسع والأربعين.

وأهدى الناشط الفلكي نزار سلام الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى حكومة وشعب الإمارات، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لبرامج اكتشاف الفضاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في قاعة مؤتمرات جمعية الصحفيين في أبوظبي بمشاركة الإعلامي عبد الرحمن نقي البستكي، أمين السر العام للجمعية المستشار الإعلامي للمرصد، مشيداً بجهود سلام الفلكية طوال مسيرته الفلكية التي امتدت لأكثر من 20عاماً.

بيانات

وقال سلام: تم الاكتشاف الجديد من خلال مرصده وبالاستعانة بالبيانات التي أتاحها قمر مسح الكواكب الخارجية بتقنية العبور تيس TESS حيث سمحت هذه البيانات بتأكيد اكتشاف كوكبين من العمالقة الغازية الصغيرة في نظام كوكبي واحد من قبل فريق مرصد الإمارات الفلكي.

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