جامعة أم القيوين تنظم ملتقى الخريجين الأول

المصدر: أم القيوين - البيان

نظمت جامعة أم القيوين، عبر منصة زووم، ملتقى الخريجين الأول تحت عنوان "غرس الاتحاد" تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني التاسع والأربعين.

وشارك في الملتقى محمد الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي وأحد خريجي جامعة أم القيوين، وسالم النار عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، وجمع من الإعلاميين وأعضاء هيئة التدريس والخريجين وطلاب الجامعة، وتبادل الحضور كلمات التهاني والاعتزاز بدولة الإمارات العربية المتحدة، معبرين عن سعادتهم بالمبادرة الطيبة لجامعة أم القيوين في الاحتفال بخريجيها، والذي صادف احتفالات الدولة باليوم الوطني 49.

فخر

وأعرب محمد الكشف عضو المجلس الوطني من أم القيوين عن فخره بإنجازات الدولة خلال مسيرة الاتحاد، والتي أضحت منارات تباهي بها الأمم، كما تستعد للاحتفال بالخمسين عاماً من عمر الاتحاد الذي شهدت مسيرته نجاحاً ورخاءً عمّ المواطنين والمقيمين في أرضها الطيبة، حيث صنعت الإمارات سعادة ولقاء ود وحب لجميع شعوب العالم.

وأشار سالم النار إلى أن الاتحاد يمثل تحدياً حققه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال إيجاد هوية وطنية للإمارات، مؤكداً أن بناء الوطن قائم على سواعد رجال حريصين على المستقبل، مصرين على استكمال مسيرة التحدي بالصبر والإبداع والإحساس بالمسؤولية.

نموذج

ومن جانبه أشاد الدكتور هيثم السامرائي عميد كلية الاتصال الجماهيري، في كلمته نيابة عن الدكتور جلال حاتم مدير الجامعة، بالنموذج المتميز الذي قدمته دولة الإمارات في الريادة والنمو والازدهار وتحقيقها للحلم الكبير وأمنية تمناها الشعب، متصدرة بذلك الكثير من دول العالم.

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