محمد بن راشد: دبي ستبقى سابقة وسبّاقة

المصدر: دبي ــ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «دبي سابقة وسبّاقة وستبقى كذلك»، وقال سموه على «تويتر»: «افتتحت اليوم (أمس) المركز الذكي بدبي لإدارة الحركة المرورية بتكلفة أكثر من نصف مليار درهم.. سندير حركتنا المرورية باستخدام الألياف البصرية وأجهزة تخصصية لرصد الحوادث.. وشبكة كاميرات ذكية مربوطة بقواعد البيانات الضخمة.. وأجهزة استشعار وأجهزة لرصد زمن الرحلات بين مناطق الإمارة».

ويعد مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، الذي تبلغ تكلفته 590 مليون درهم، أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم المروري في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية، وإدارة الحركة المرورية، ويلبي التوسع الكبير الذي تشهده دبي ومتطلبات استضافتها لمعرض إكسبو 2020.

كما اطلع سموه على مشاريع طرق وجسور جديدة بطول 119 كم وبتكلفة 4.6 مليارات درهم ستخدم مطار آل مكتوم الجديد وإكسبو 2020 وجبل علي والمدينة العالمية للإنتاج الإعلامي، واعتمد سموه كذلك استراتيجية التنقل ذاتي القيادة في الإمارة 2030.

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محمد بن راشد: دبي سابقة وسبّاقة وستبقى كذلك

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