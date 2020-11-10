محمد بن زايد يهنئ رئيس غينيا هاتفياً بفوزه بولاية ثالثة

المصدر: (أبوظبي - وام)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس خلال اتصال هاتفي، ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثالثة، متمنياً له التوفيق في مهامه لتحقيق طموحات شعبه الصديق إلى التنمية والازدهار.

وأعرب سموه عن تطلع الإمارات إلى توسيع نطاق التعاون البناء وتطوير العمل المشترك مع جمهورية غينيا على مختلف الصعد. وتناول الاتصال علاقات الصداقة وجوانب التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف المجالات. من جانبه أعرب الرئيس ألفا كوندي عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه غينيا وشعبها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز