محمد بن زايد يهنئ رئيس غينيا بفوزه بولاية رئاسية ثالثة

المصدر: أبوظبي - وام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، خلال اتصال هاتفي.. ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات التي جرت مؤخراً في بلاده.. متمنياً له التوفيق في مهامه لتحقيق طموحات شعبه الصديق إلى التنمية والازدهار.

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وأعرب سموه عن تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توسيع نطاق التعاون البناء، وتطوير العمل المشترك مع جمهورية غينيا على مختلف الصعد. وتناول الاتصال علاقات الصداقة وجوانب التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تنميته في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس ألفا كوندي عن شكره وتقديره لما أبداه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من مشاعر طيبة تجاه غينيا وشعبها.. متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التطور والازدهار بما يحقق تطلعاتهما المشتركة.

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