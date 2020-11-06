محمد بن راشد: بروز دبي عاصمة إعلامية حقق حلماً بدا بعيداً في التسعينات

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه لا شيء مستحيلاً في الإمارات. ونشر سموه عبر «تويتر»، أمس، تغريدة يحتفي فيها بمرور 20 عاماً على تأسيس مدينة دبي للإعلام، مشيراً فيها سموه إلى أن بروز دبي عاصمة إعلامية عربية حقق حلماً بدا بعيداً في التسعينات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «اليوم تكمل مدينة دبي للإعلام عشرين عاماً منذ أطلقناها في عام 2000.. كان حلماً بعيداً في التسعينات أن نكون عاصمة إعلامية عربية.. اليوم المدينة تضم 3000 مؤسسة إعلامية.. و34 ألف إعلامي.. وتبث منها 122 قناة تلفزيونية وإذاعية، وتصدر منها 163 مطبوعة ومنصة.. لا شيء مستحيلاً في الإمارات».

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، إنه وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، انطلقت مدينة دبي للإعلام قبل 20 عاماً لتكون حاضنة للإبداع الإعلامي. وبفضل اهتمام سموه أصبحت مدينة دبي للإعلام أكبر مركز للإعلام في المنطقة.



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