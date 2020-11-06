أحمد بن محمد: نتطلع إلى مستقبل يضيف مزيداً من النجاحات إلى سجل دبي الزاخر

المصدر: دبي ــ البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام أن الإعلام أداة أساسية لبناء المجتمعات، وبناء الفكر القائم على تعزيز العلم والمعرفة، موجهاً سموه الشكر إلى جميع من ساهم في قصة نجاح مدينة دبي للإعلام. وقال سموه في تغريدة عبرحسابه في «تويتر» بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس مدينة دبي للإعلام : «الإعلام أداة أساسية لبناء المجتمعات، وبناء الفكر القائم على تعزيز العلم والمعرفة.. نشكر جميع من ساهم في قصة نجاح مدينة دبي للإعلام.. ونتمنى أن يحمل المستقبل نجاحات إضافية تضاف إلى سجل دبي الزاخر».

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