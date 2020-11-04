محمد بن زايد: نتضامن مع النمسا وشعبها في مواجهة قوى الإرهاب

المصدر: دبي - البيان

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التعازي إلى سيباستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «تعازينا إلى الصديق سيباستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا.. وخالص العزاء والمواساة إلى عائلات وذوي الضحايا.. نقف متضامنين مع حكومة النمسا وشعبها في مواجهة الإرهاب والقوى التي تقف وراءه».

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