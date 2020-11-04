محمد بن زايد: نتضامن مع النمسا في مواجهة الإرهاب والقوى التي تقف وراءه

المصدر: دبي - البيان

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التعازي إلى سيباستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا.

تدوينة

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «تعازينا إلى الصديق سيباستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا.. وخالص العزاء والمواساة إلى عائلات وذوي الضحايا.. نقف متضامنين مع حكومة النمسا وشعبها في مواجهة الإرهاب والقوى التي تقف وراءه».

إدانة

وأدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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