بلدية دبي تغلق صالون حلاقة وتخالف 12 مؤسسة

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي صالون حلاقة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك من خلال زيارات رقابية نفذها مفتشو البلدية على 2364 مؤسسة، خلال 1 نوفمبر الجاري.\

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن مخالفة 12 مؤسسة وتوجيه 39 تنبيهاً وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 98%، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2312 مؤسسة.

رقابة صارمة

وتشدد بلدية دبي في الجولات التفتيشية على الرقابة الصارمة على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أصدرتها وتم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات أبرزها التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.

ويقوم مفتشو بلدية دبي بمتابعة هذه الإجراءات من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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