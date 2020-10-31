المصدر: (دبي - البيان)

حافظت هيئة كهرباء ومياه دبي على سير عملها بنسبة 100% دون تسجيل أي حالات انقطاع في توفير إمدادات الكهرباء والمياه لجميع سكان دبي خلال الأشهر الماضية. وأسهمت خطط الهيئة الخاصة بإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال في ضمان تقديم خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

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100 % استمرارية إمدادات الكهرباء والمياه لسكان دبي

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