100 % استمرارية إمدادات الكهرباء والمياه لسكان دبي

المصدر: دبي - البيان

حافظت هيئة كهرباء ومياه دبي على سير عملها بنسبة 100% دون تسجيل أي حالات انقطاع في توفير إمدادات الكهرباء والمياه لجميع سكان إمارة دبي خلال الأشهر الماضية.

وأسهمت خطط الهيئة المتكاملة الخاصة بإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال في ضمان تقديم خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وتعتبر الهيئة المؤسسة الخدماتية الأولى في منطقة الشرق الأوسط في الحصول على شهادة الايزو 22301 وهو المعيار العالمي لإدارة استمرارية الأعمال، ولدى الهيئة خطة معتمدة للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ، وفي ظل انتشار فيروس كورونا.

وطورت الهيئة خططها تماشياً مع الوضع واتخذت جملة من التدابير الاحترازية، لوقاية المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين ودعم جهود الدولة في الحد من انتشار الفيروس وضمان استمرارية أعمالها، ولعبت الرشاقة المؤسسية التي تتمتع بها الهيئة دوراً محورياً في التغلب على تحديات الجائحة، إضافة إلى فاعلية القيادة والشراكات في الهيئة، والملاءة المالية القوية، والريادة التكنولوجية، ومنظومتها التقنية الرقمية المتطورة.

بنية متطورة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة لإدارة المرافق والخدمات في الإمارة عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية البلوك تشين، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء وغيرها في إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وتشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة تدعم مبادرة دبي الذكية لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، حيث تضم الشبكة الذكية برامج باستثمارات تصل إلى 7 مليارات درهم سيتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035».

إنتاج الطاقة

وظلت عجلة العمل دائرة على قدم وساق في جميع مشاريع الهيئة، ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل. وتبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية قيد التشغيل في المجمع 1013 ميجاوات، حيث يصل إجمالي قدرة المراحل الخمس للمجمع التي تم الإعلان عنها حتى الآن إلى 2863 ميجاوات في سبيل الوصول إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

ولدى الهيئة اليوم قدرة إنتاجية تبلغ 11,700 ميجاوات من الكهرباء و 470 مليون جالون من المياه يومياً. وتمكنت الهيئة من رفع مستوى كفاءة إنتاج الطاقة بنسبة 31.40% في الفترة بين عامي 2006 و2019 باستخدام أحدث التقنيات وتبني الابتكارات التكنولوجية، وحققت مستويات متفوقة في مؤشرات التنافسية العالمية، شملت رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج إلى نحو ٩٠% لتنافس أفضل المستويات العالمية، كما وصلت نسبة التوافرية إلى 99.73% ونسبة الاعتمادية إلى 99.96% في محطات الإنتاج، متجاوزة المعدلات العالمية التي تصل إلى 91%.

شبكات نقل

وتعتبر شبكة الكهرباء والمياه ﻓﻲ دﺑﻲ قوية ومرنة وقادرة على الاستجابة والتكيّف مع مختلف الظروف الطارئة والاستعداد لمواكبة التغيرات السريعة، وقد شملت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه موظفيها ومرافقها تفعيل الخطط الشاملة لتعزيز الحفاظ على سلامة المجتمع والموظفين داخل مرافق الهيئة وﻓﻲ الأعمال ذات الصلة خارجها، كذلك فعلت خطط الطوارئ التي تم اختبارها عدة مرات من أجل انسيابية واستمرارية الأعمال مما يضمن تزويد المياه والكهرباء لإمارة دبي بشكل مستدام.

وتستخدم الهيئة أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه، لتحقيق استمرارية الأعمال الميدانية في محطات إنتاج الطاقة ووحدات تحلية المياه مع ضمان استمرارية أعمال التشغيل والصيانة وإجراء التحاليل المخبرية وغيرها من الأمور الحيوية الضرورية لاستمرارية تقديم خدمات الكهرباء والمياه لجميع المتعاملين. وتعتمد الهيئة تقنيات الشبكات الذكية لتوليد الطاقة من خلال المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وتحقيق أقصى قدر من كفاءة الطاقة من خلال المراقبة والتحكم المباشر.

بنية تقنية

وساعدت البنية التقنية المتطورة التي تمتلكها الهيئة والبرامج التدريبية التي اجتازها الموظفون على مدى السنوات الماضية لاستخدام الأدوات والوسائط التقنية وعقد الاجتماعات المرئية عن بعد بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، مع ضمان أعلى معايير الأمن الإلكتروني، في تمكين الهيئة من اعتماد منظومة العمل عن بُعد بنسبة 100% للموظفين ممن لا تتطلب طبيعة عملهم التواجد في العمليات الميدانية بالهيئة.

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