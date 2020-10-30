المصدر: دبي-البيان

وقعت موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع شركة إسرائيلية لتقديم عرض للمنافسة على خصخصة ميناء حيفا بعد حصول الشركة الإسرائيلية على الموافقات اللازمة.

وقال متحدث باسم «موانئ دبي العالمية» لـ «البيان» أمس إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع «ازرائيل شيبياردز اندستريز» المتخصصة في بناء السفن بهدف تقديم عرض مشترك لخصخصة ميناء حيفا بعد حصول الشركة الإسرائيلية على موافقة البورصة والسلطات المعنية في إسرائيل على تقديم العرض المُشترَك للمنافسة على عقد خصخصة الميناء، والذي يتوقع أن يواجه منافسة من عروض أخرى تقدمها أطراف عديدة حول العالم.

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موانئ دبي العالمية تسعى للمنافسة على خصخصة ميناء حيفا

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