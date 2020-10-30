موانئ دبي العالمية تسعى للمنافسة على خصخصة ميناء حيفا

المصدر: دبي - سيد صالح

وقعت موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع شركة إسرائيلية لتقديم عرض للمنافسة على خصخصة ميناء حيفا بعد حصول الشركة الإسرائيلية على الموافقات اللازمة.

وقال متحدث باسم "موانئ دبي العالمية " لـ "البيان" أمس إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع «ازرائيل شيبياردز اندستريز» المتخصصة في بناء السفن بهدف تقديم عرض مشترك لخصخصة ميناء حيفا بعد حصول الشركة الإسرائيلية على موافقة البورصة والسلطات المعنية في إسرائيل على تقديم العرض المُشترَك للمنافسة على عقد خصخصة الميناء، والذي يتوقع أن يواجه منافسة من عروض أخرى تقدمها أطراف عديدة حول العالم.من جانبها أصدرت الشركة الإسرائيلية بياناً أعلنت فيه أنها أبرمت اتفاقية مبدئية مع موانئ دبي العالمية للتعاون الحصري فيما بينهما بشأن تقديم العرض المشترك، موضحةً أنها ستتقدم إلى إدارة الشركات الحكومية في إسرائيل للحصول على موافقتها وفقاً للإجراءات المتبعة والمتطلبات المفروضة في هذا الشأن. وأضافت الشركة أن من أبرز هذه المتطلبات أن تكون الجهات المتقدمة بعروض لشراء أسهم في ميناء حيفا متمتعة بخبرات في تشغيل الموانئ وهو ما يتوافر بقوة في الطرفين.

ووصفت الشركة الإسرائيلية تعاونها مع موانئ دبي العالمية بأنه فرصة لخلق التنافسية في قطاع الموانئ بإسرائيل ولتأسيس بنية تحتية متقدمة عصرية للتجارة والخدمات اللوجستية، يستطيع من خلالها ميناء حيفا أن يتصل بكافة موانئ العالم ويتحوّل إلى مركز تجاري محوري في الشرق الأوسط، موضحةً أن هذه البنية التحتية ستساهم إلى حد كبير في تعزيز جاذبية ميناء حيفا وزيادة حجم أنشطته على نحو يسهل كافة الإجراءات ويخفض كافة التكاليف المتعلقة بنقل البضائع بين موانئ المنطقة. وأضافت «ازرائيل شيبياردز اندستريز» أن موانئ دبي العالمية، واحدة من المؤسسات الرائدة والأكبر حجماً ونشاطاً على مستوى العالم في تشغيل الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، وأنها أنهت 2019 بإيرادات إجمالية 7.7 مليارات دولار وأرباح 3.3 مليارات دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.

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