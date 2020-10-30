المصدر: دبي ـ البيان

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، «الخوانيج ووك»، الذي يشكّل وجهة تسوق ترفيهية تضاف إلى معالم دبي السياحية الفريدة والمتنوعة. واطلع سموه على مختلف مرافق الوجهة الجديدة في منطقة الخوانيج، الذي جاء تطويرها تنفيذاً لتوجيهات سموه للارتقاء بالبنى الأساسية التي تدعم جودة الحياة، وتعزز مستويات سعادة المواطنين والمقيمين، إلى جانب توفير وجهات ترفيهية وسياحية جديدة ترسخ ريادة القطاع السياحي في الإمارة، التي باتت ضمن أبرز الوجهات السياحية في العالم، وتستقطب ملايين السياح والزائرين سنوياً.

وقد رُوعي في «الخوانيج ووك» الهندسة المعمارية المستوحاة من جماليات البيوت الزجاجية الزراعية، حيث تم المزج بين عناصر ولمسات التصاميم الريفية والعصرية في تناغم تام، ما يضفي تجربة تسوّق فريدة من نوعها، ويوحي بالثقافة المحلية المعاصرة، حيث تضم مجموعة متنوعة من الأسماء التجارية المحلية والعالمية، وتوفر خيارات متعددة لسكان وزوار المنطقة. بالإضافة إلى اتباعها أعلى بروتوكولات الصحة والسلامة، والإجراءات الوقائية والاحترازية.

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محمد بن راشد يتفقد مرافق «الخوانيج ووك»

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